«Эвертон» приобрёл Гбамина у «Майнца» за £ 25 млн

Полузащитник Жан-Филипп Гбамин продолжит карьеру в «Эвертоне». Клуб из Ливерпуля сегодня, 2 августа, объявил о приобретении игрока у «Майнца». Контракт 23-летнего ивуарийца с «ирисками» рассчитан на пять сезонов.
По информации английского издания BBC, трансфер Гбамина обошёлся «Эвертону» в £ 25 млн (€ 27,4 млн).
Видео доступно на странице «Эвертона» в «Твиттере».
Жан-Филипп начал карьеру профессионального футболиста в «Лансе» в 2013 году. В 2016-м хавбек перешёл в «Майнц», за который выступал до нынешнего лета.
В сезоне-2018/19 Гбамин забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 31 матче немецкой Бундеслиги. Ещё две встречи футболист провёл в Кубке Германии.
«Эвертон» в минувшей кампании финишировал на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 2 августа 2019
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