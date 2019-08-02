«Эвертон» приобрёл Гбамина у «Майнца» за £ 25 млн

Полузащитник Жан-Филипп Гбамин продолжит карьеру в «Эвертоне». Клуб из Ливерпуля сегодня, 2 августа, объявил о приобретении игрока у «Майнца». Контракт 23-летнего ивуарийца с «ирисками» рассчитан на пять сезонов.

По информации английского издания BBC, трансфер Гбамина обошёлся «Эвертону» в £ 25 млн (€ 27,4 млн).

Видео доступно на странице «Эвертона» в «Твиттере».

Жан-Филипп начал карьеру профессионального футболиста в «Лансе» в 2013 году. В 2016-м хавбек перешёл в «Майнц», за который выступал до нынешнего лета.

В сезоне-2018/19 Гбамин забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 31 матче немецкой Бундеслиги. Ещё две встречи футболист провёл в Кубке Германии.

«Эвертон» в минувшей кампании финишировал на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.