Шаронов: у ЦСКА есть своё лицо

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«Как готовимся и изучаем соперника? В принципе, цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с «Ахматом». Всё идёт по плану.
У ЦСКА есть своё лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки — Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определённый курс, но, повторюсь, у команды есть своё лицо», — приводит слова Шаронова пресс-служба казанского клуба.
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный», начало — в 19:00 мск.
После трёх туров команда из Казани, набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (6) — шестое.
- 2 августа 2019
-
22:59
-
22:56
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:09
-
21:59
-
21:59
-
21:57
-
21:46
-
21:35
-
21:25
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:41
-
20:29
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:31
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:09
-
19:01
-
18:51