Шаронов: у ЦСКА есть своё лицо

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Как готовимся и изучаем соперника? В принципе, цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с «Ахматом». Всё идёт по плану.

У ЦСКА есть своё лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки — Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определённый курс, но, повторюсь, у команды есть своё лицо», — приводит слова Шаронова пресс-служба казанского клуба.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный», начало — в 19:00 мск.

После трёх туров команда из Казани, набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (6) — шестое.