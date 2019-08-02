Мелкадзе близок к переходу в «Ахмат» из «Спартака» на правах аренды
Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в «Ахмате» на правах годичной аренды. Грозненский клуб близок к заключению соглашения с красно-белыми, которое будет включать опцию выкупа 22-летнего футболиста.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах. В конце мая форвард продлил контракт с клубом до 2022 года. По условиям нового соглашения, Георгий получил € 100 тыс. в качестве подъёмных и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц.
Мелкадзе выступает в составе красно-белых с 2014 года. В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.
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