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Семак забрал у Малкома футболку по завершении пресс-конференции

Семак забрал у Малкома футболку по завершении пресс-конференции
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак забрал у новоиспечённого вингера своей команды Малкома клубную футболку по завершении пресс-конференции, организоанной по случаю трансфера бразильца.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом, футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон. В «Зените» бразилец будет выступать под 8-м номером.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.

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