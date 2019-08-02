Наилсон: в Бразилии думают, что в России везде снег, а все русские — солдаты

Защитник «Балтики» Наилсон Фернандо Медейрос рассказал о первых впечатлениях от России и местного футбола. В клуб ФНЛ бразилец перешёл этим летом.

«Здесь очень высокая интенсивность как на тренировках, так и во время матчей. Кроме того, настрой игроков мне нравится: футболисты сконцентрированы на работе, меня это очень удивило и обрадовало. Если говорить о Калининграде, то до приезда думал, что это небольшой город. Стало открытием, что он такой красивый, крупный, много красивых домов и хороших отелей. Мне тут очень нравится.

Какие места в Калининграде приметил? Стадион, места в центре города, остров Канта, и я очень жду снега, чтобы снять это природное явление. Я его ещё никогда не видел, думаю, это будет по-настоящему интересным событием не только для меня лично, но и для подписчиков. Буду снимать не только про Калининград, но и про другие интересные места в области и в России. Бразильцы очень мало знают о вашей стране, и есть некоторые заблуждения в отношении тех, кто тут проживает. Бразильцы думают, что здесь везде снег, и его очень много. Ну и, кроме того, думают, что все русские — солдаты", — цитирует Наилсона Клопс.Ru.