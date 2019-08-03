Кавани: Неймар ещё может многое дать «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани поделился мнением о ситуации партнёра по команде Неймара. Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в каталонскую «Барселону».
«Надеюсь, что всё случившееся с ним поможет ему расти как личность. Думаю, он ещё может многое дать «ПСЖ». Так будет до последнего дня, пока он остаётся здесь в качестве игрока. Он также может ещё многое дать футболу», — приводит слова Кавани Le Parisien.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В минувшем сезоне 27-летний форвард на клубном уровне забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.
Ранее стало известно, что мадридский «Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку полузащитника Луку Модрича.
Неймар проигнорировал Леонардо во время его визита на тренировку «ПСЖ»
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