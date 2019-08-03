Руководство «Зенита» обсуждало новый возможный трансфер на концерте Rammstein
После презентации бразильского вингера Малкома в качестве игрока «Зенита» руководство сине-бело-голубых в лице председателя совета директоров Елены Илюхиной и генерального директора Александра Медведева посетило на стадионе «Газпром Арена» концерт немецкой рок-группы Rammstein. Об этом сообщает «Спорт день за днём».
На вопрос, являются ли Илюхина и Медведев поклонниками Rammstein, они с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».
Напомним, трансфер Малкома обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом, футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон. В «Зените» бразилец будет выступать под 8-м номером.
Семак забрал у Малкома футболку по завершении пресс-конференции
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