Руководство «Зенита» обсуждало новый возможный трансфер на концерте Rammstein

После презентации бразильского вингера Малкома в качестве игрока «Зенита» руководство сине-бело-голубых в лице председателя совета директоров Елены Илюхиной и генерального директора Александра Медведева посетило на стадионе «Газпром Арена» концерт немецкой рок-группы Rammstein. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

На вопрос, являются ли Илюхина и Медведев поклонниками Rammstein, они с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».

Напомним, трансфер Малкома обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом, футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон. В «Зените» бразилец будет выступать под 8-м номером.