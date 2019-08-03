Найнгголан: хочу доказать всем в «Интере», что они ошибались

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан рассказал, почему решил вернуться в «Кальяри».

«Рад вернуться домой. Я сделал выбор. Он был немного навязан мне, но надеюсь, что у меня всё получится. У меня сейчас другие приоритеты, так что в этой ситуации было легко принять решение.

Теперь я брошу вызов самому себе. Хочу вернуться и доказать всем в «Интере», что они ошибались, отпустив меня», — приводит слова 31-летнего бельгийского полузащитника Tuttomercatoweb.

Найнгголан выступал за «Кальяри» с 2010 по 2014 год. В «Интер» футболист перешёл минувшим летом. В сезоне-2018/19 Раджа на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Найнгголан может перейти в «Фиорентину» на правах аренды.