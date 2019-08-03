Найнгголан: хочу доказать всем в «Интере», что они ошибались

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан рассказал, почему решил вернуться в «Кальяри».
«Рад вернуться домой. Я сделал выбор. Он был немного навязан мне, но надеюсь, что у меня всё получится. У меня сейчас другие приоритеты, так что в этой ситуации было легко принять решение.
Теперь я брошу вызов самому себе. Хочу вернуться и доказать всем в «Интере», что они ошибались, отпустив меня», — приводит слова 31-летнего бельгийского полузащитника Tuttomercatoweb.
Найнгголан выступал за «Кальяри» с 2010 по 2014 год. В «Интер» футболист перешёл минувшим летом. В сезоне-2018/19 Раджа на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Найнгголан может перейти в «Фиорентину» на правах аренды.
- 3 августа 2019
-
00:28
-
00:18
-
00:08
- 2 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:48
-
23:34
-
22:59
-
22:56
-
22:47
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:09
-
21:59
-
21:59
-
21:57
-
21:46
-
21:35
-
21:25
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:41
-
20:29
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:31
-
19:25