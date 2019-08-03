Дибала зол на «Ювентус» и может согласиться на переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала расстроен и зол в связи с желанием руководства туринского клуба продать его. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо в эфире телеканала Sky Sports.

Ранее «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку. Бельгиец уже согласовал с действующими чемпионами итальянской Серии А условия личного контракта. Теперь сделка зависит от решения аргентинца.

Романо на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что Пауло ещё не определился с будущим, а его представители продолжают вести переговоры с «красными дьяволами». Нападающий хочет получить от манкунианцев «суперконтракт» с большой зарплатой. На этом этапе английский клуб должен улучшить предложение. Сторона игрока также хочет обсудить имиджевые права. Ещё одно требование — дополнительные выплаты агентам Дибалы за трансфер.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован также в другом форварде «Ювентуса» — Марио Манджукиче, но туринцы согласятся расстаться с ним только, если состоится обмен Дибалы на Лукаку.