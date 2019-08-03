Й. Ларссон проведёт автограф-сессию в фудкорте перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Шведский новичок «Спартака», нападающий Йордан Ларссон, перешедший в это летнее трансферное окно из «Норрчёпинга», проведёт автограф-сессию перед матчем 4-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Напомним, что контракт Ларссона рассчитан на 4 года.
«В 17:15 начнётся автограф-сессия Ларссона для посетителей матча «Спартак» – «Динамо», купивших билеты на трибуну C (автограф-сессия пройдет в фудкорте трибуны C)», – сказано в сообщении.
В пятницу, 2 августа, прошла автограф-сессия нападающего Андре Шюррле, который также перешёл в «Спартак». Фанаты выстроились в очередь за полтора часа до начала раздачи автографов, после чего немец подписал несколько сотен открыток.
Й. Ларссон: горд быть «мясом»
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