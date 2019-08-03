Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим футболистом июля

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком июля. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.



Футболист принял участие во всех четырёх матчах команды. 6 июля состоялся матч за Суперкубок России, в котором «Локомотив» победил «Зенит» со счётом 3:2. Затем подопечные Юрия Сёмина провели 3 игры в рамках национального первенства. На своём поле «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и победили «Тамбов» (2:1), а в гостях уступили ЦСКА — 0:1.



Крыховяк по итогам опроса набрал 8289 голосов — это 49,1%. Второе место занял Алексей Миранчук (41,1%), а замкнул тройку лучших Дмитрий Баринов (5,2%). Далее расположились Эдер – 511 голосов или 3,03% и Ведран Чорлука – 241 голос или 1,4%. Всего в голосовании приняли участие 16867 человек.

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