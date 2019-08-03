Клопп: «Манчестер Сити» — явный фаворит чемпионата Англии в новом сезоне

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил перспективы команды в новом сезоне английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» — явный фаворит АПЛ, потому что они выиграли чемпионат два раза подряд. Мы должны ещё раз доказать, что «Ливерпуль» может быть на этом уровне и 97 очков не было случайностью.

«Ман Сити» практически полностью сохранил свой состав. Они последовательны, у них хорошая возрастная группа и опыт, «Сити» — явные фавориты. Как мы можем быть фаворитами? Если бы кто-то сказал, что мы фавориты в Лиге чемпионов, я бы, наверное, не мог этого отрицать. Мы были в финале дважды подряд и знаем дорогу к финалу. Значит ли это, что мы снова будем там? Скорее всего, нет. Но мы попробуем. Статус фаворита не влияет на сезон», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

В минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков. «Ливерпуль» занял второе место, отстав всего на одно очко.

Новый сезон в АПЛ стартует 9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити», начало — в 22:00 мск.