«Барселона» потратит деньги с продажи Малкома на покупку Фирпо

Руководство «Барселоны» определилось с игроком, которого клуб попытается приобрести после продажи полузащитника Малкома в «Зенит». Напомним, сумма трансфера бразильца в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.

Как сообщает Calciomercato, потратить вырученные средства руководство каталонского клуба намерено на приобретение защитника «Бетиса» Эктора Фирпо. Руководство севильского клуба согласно отпустить 22-летнего защитника за € 30 млн, несмотря на прописанные в его контракте отступные в € 50 млн.

22-летний Фирпо является воспитанником «Бетиса». В минувшем сезоне он принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.