«Барселона» потратит деньги с продажи Малкома на покупку Фирпо
Руководство «Барселоны» определилось с игроком, которого клуб попытается приобрести после продажи полузащитника Малкома в «Зенит». Напомним, сумма трансфера бразильца в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.
Как сообщает Calciomercato, потратить вырученные средства руководство каталонского клуба намерено на приобретение защитника «Бетиса» Эктора Фирпо. Руководство севильского клуба согласно отпустить 22-летнего защитника за € 30 млн, несмотря на прописанные в его контракте отступные в € 50 млн.
22-летний Фирпо является воспитанником «Бетиса». В минувшем сезоне он принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Барселона» рассчитывает завершить трансфер Фирпо до конца недели
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