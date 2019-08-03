Клопп: я не знаю, почему сезон в АПЛ начинается так рано

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике календарь нового сезона английской Премьер-лиги.

«Я разговаривал с Карло Анчелотти, в Серии А также 20 команд, но сезон начинается 24 августа. Калиду Кулибали играл с Мане на Кубке африканских наций. У него четыре недели отпуска, и он даже не собирается возвращаться.

Я не знаю, почему мы начинаем так рано. Премьер-лига — такой замечательный продукт. Это не имеет смысла. Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю, но кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается», — приводит слова Клоппа BBC.

В минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков. «Ливерпуль» занял второе место, отстав всего на одно очко.

Новый сезон в АПЛ стартует 9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити», начало — в 22:00 мск.