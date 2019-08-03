«Ман Сити» не намерен продавать Зане в «Баварию» меньше чем за € 150 млн

«Манчестер Сити» не собирается продавать своего полузащитника Лероя Зане в «Баварию» менее чем за € 150 млн, сообщает Suddeutsche Zeitung. Отмечается, что руководство «горожан» объявило такую цену из-за недавнего трансфера Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за € 126 млн.
По мнению руководства английского клуба, 23-летний футболист имеет преимущество над португальцем ввиду имеющегося опыта игры в топовом европейском клубе, а значит такая большая сумма является адекватной в нынешних рыночных условиях.
По информации СМИ, «Бавария» готова заплатить «Манчестер Сити» € 100 млн за Зане.
Лерой перешёл в «Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне вингер принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.
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