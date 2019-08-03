Макелеле вернулся в «Челси» на руководящую должность
Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве технического наставника молодых игроков.
«Я счастлив вернуться домой. Этот клуб многое мне дал, и я хочу отплатить ему добром и помочь молодым игрокам «Челси», которые мечтают о профессиональной карьере, во всех аспектах. Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе», — приводит слова Макелеле пресс-служба «Челси».
Клод Макелеле выступал за английский клуб с 2003 по 2008 год. За пять лет в «Челси» француз провёл 217 матчей, забив два гола. За это время он дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок Англии и дважды Кубок лиги, а также помог команде пробиться в финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда это был его последний матч за клуб.
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