Тиль отправится в Москву 3 августа, его трансфер обойдётся «Спартаку» в € 18 млн

Сегодня, 3 августа, полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль вылетит в Москву, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, 21-летний хавбек не примет участия в матче чемпионата Нидерландов с «Фортуной», который состоится завтра, 4 августа, так как днём ранее он отправится в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со «Спартаком». Трансфер футболиста обойдётся красно-белым в € 18 млн.
Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
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