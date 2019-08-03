«Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони, но не договорилась с игроком

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию», сообщает Calciomercato.com.

Клубы уже согласовали условия арендного соглашения стоимостью € 1 млн с последующим правом выкупа контракта футболиста за € 11 млн. Причём это право станет обязательным, если 26-летний хавбек примет участие минимум в 10 играх чемпионата Италии. Однако пока «Сампдория» не смогла договориться с аргентинцем по условиям личного контракта. Полузащитник запросил слишком высокую для генуэзцев зарплату. Клуб продолжает вести переговоры с агентами игрока, чтобы найти соглашение.

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач.