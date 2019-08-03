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«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в команде

«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в команде
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» опубликовал ролик, демонстрирующий первые минуты вингера Малкома в петербургском клубе. Напомним, накануне Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.

После подписания соглашений генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и новичок команды обменялись документами, после чего Медведев отрезал часть от своего галстука и вручил Малкому в знак закрепления договора. Также на подписании соглашения присутствовал главный тренер команды Сергей Семак.

Позже Малком познакомился с другими футболистами «Зенита», пообщался с форвардом Артёмом Дзюбой, а также прошёл через тоннель новичка, тем самым пройдя обряд посвящения в клуб.

Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

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