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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 4-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 4-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 3 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (четыре — 3 августа, три — 4-го и один — 5-го).

3 августа

«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Локомотив» (Самара, 16:30 мск)
«Спартак» — «Динамо» (Москва, 19:00 мск)
«Зенит» — «Краснодар» (Санкт-Петербург, 21:30 мск)

4 августа

«Тамбов» — «Арсенал» (Саранск, 16:30 мск)
«Рубин» — ЦСКА (Казань, 19:00 мск)
«Сочи» — «Уфа» (Сочи, 21:30 мск)

5 августа

«Ахмат» — «Оренбург» (Грозный, 20:00 мск)

Полное расписание матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.

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