Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 4-го тура

Сегодня, 3 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (четыре — 3 августа, три — 4-го и один — 5-го).
3 августа
«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Локомотив» (Самара, 16:30 мск)
«Спартак» — «Динамо» (Москва, 19:00 мск)
«Зенит» — «Краснодар» (Санкт-Петербург, 21:30 мск)
4 августа
«Тамбов» — «Арсенал» (Саранск, 16:30 мск)
«Рубин» — ЦСКА (Казань, 19:00 мск)
«Сочи» — «Уфа» (Сочи, 21:30 мск)
5 августа
«Ахмат» — «Оренбург» (Грозный, 20:00 мск)
Полное расписание матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
- 3 августа 2019
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:29
-
09:14
-
09:11
-
08:56
-
08:31
-
08:00
-
07:49
-
07:18
-
07:01
-
06:49
-
06:35
-
05:59
-
05:48
-
05:26
-
05:02
-
04:32
-
03:56
-
03:00
-
02:38
-
02:17
-
01:36
-
01:10
-
01:02
-
00:28
-
00:18
-
00:08
- 2 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:48
-
23:34
-
22:59
-
22:56