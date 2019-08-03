Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 4-го тура

Сегодня, 3 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (четыре — 3 августа, три — 4-го и один — 5-го).



3 августа



«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Крылья Советов» — «Локомотив» (Самара, 16:30 мск)

«Спартак» — «Динамо» (Москва, 19:00 мск)

«Зенит» — «Краснодар» (Санкт-Петербург, 21:30 мск)



4 августа



«Тамбов» — «Арсенал» (Саранск, 16:30 мск)

«Рубин» — ЦСКА (Казань, 19:00 мск)

«Сочи» — «Уфа» (Сочи, 21:30 мск)



5 августа



«Ахмат» — «Оренбург» (Грозный, 20:00 мск)



Полное расписание матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица первенства доступна здесь.



Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.