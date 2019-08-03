Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп», информирует официальный сайт турецкого клуба.
29-летний вратарь перешёл в «Газишехир Газиантеп» на правах свободного агента. С новым клубом он подписал двухлетний контракт.
«Юрий Лодыгин — наш новый трансфер. Приветствуем в нашем клубе, желаем добиться отличных результатов под нашими цветами», — сказано в заявлении турецкого клуба.
Последним клубом Лодыгина был «Зенит». В стан сине-бело-голубых он перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре мяча. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба провёл два матча в греческой Суперлиге и пропустил один мяч.
- 3 августа 2019
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