«Зенит» попросил у «Ромы» хайлайты Малкома. Римляне прислали оригинальный ролик

«Зенит» и «Рома» в «Твиттере» продолжили переписку относительно трансфера в петербургский клуб бразильского вингера «Барселоны» Малкома.

Ранее сине-бело-голубые в презентационном ролике 22-летнего игрока указали римлян как один из клубов, за которые выступал футболист. В ответ «Рома» пожелала вингеру удачи в Российской Премьер-Лиге. После этого «Зенит» запросил у «волков» хайлайты с его выступлениями за клуб. «Рома» отправила сине-бело-голубым оригинальный ролик.

Видео доступно в «твиттере» «Ромы».

Напомним, Малком был близок к переходу в «Рому» минувшим летом. Однако в последний момент игрока у римского клуба перехватила «Барселона».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.