Зобнин: у «Спартака» сейчас непростое время, болельщики не должны отворачиваться

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о критике, которая обрушилась на команду после поражения в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).



«Критика бывает разная: где-то по делу, где-то — нет. У команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, мне кажется, не должны отворачиваться. Если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить… Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».



Сегодня, 3 августа, «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России.

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