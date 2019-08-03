Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зобнин: матч с «Динамо» ключевой для «Спартака», очень важно изменить ситуацию

Зобнин: матч с «Динамо» ключевой для «Спартака», очень важно изменить ситуацию
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Во многом это ключевой матч. Дерби — раз. Играем дома — два. И после провала в Саранске — три. Сейчас очень важно изменить ситуацию!

«Динамо» серьёзно укрепилось по сравнению с прошлым сезоном. Пришли качественные футболисты, и команда, считаю, стала сильнее. Думаю, нас ждет интересная битва. Тем более что в дерби каждый момент способен решить исход", — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Зобнин: у «Спартака» сейчас непростое время, болельщики не должны отворачиваться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент