Зобнин — о Шюррле: в «Боруссию» Д и «Челси» случайных людей не приглашают

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказал мнение о новичках красно-белых.
«С Мирзовым знаком по сборной России. Плюс мне всегда нравился стиль его игры. По крайней мере, когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы. Остальные ребята тоже осваиваются, вливаются в коллектив.
За год в Туле Бакаев набрался опыта. Видно, что прибавил, смело берет игру на себя. Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Зелимхан взял 10-й номер. Так что уверенность у него точно есть. Главное, чтобы не было самоуверенности. Считаю, он готов показывать хорошую игру и приносить результат «Спартаку». Но пока прошло мало времени, чтобы делать выводы.
Шюррле — чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле — качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».
- 3 августа 2019
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