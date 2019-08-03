Экс-игрок чернобыльского «Строителя»: бегал-бегал, вдруг начал кровью харкать

Бывший игрок любительской команды «Строитель» (Чернобыль) Валентин Литвин поделился воспоминаниями о выступлениях за футбольный коллектив из города, где 26 апреля 1986 года случилась авария на АЭС.

«Когда команда только появилась, все игроки работали на АЭС. И строителями, и инженерами, и оперативным персоналом. Я с самого начала в этой команде. Нас часто прикрывали: писали в ведомость, что мы на работе, а мы тренировались и играли», — цитирует Литвина «Лента.ру».

В 1986 году команда по понятным причинам распалась, а уже через год было принято решение её возродить. По словам Литвина, многие игроки вернулись в команду, так как после аварии участвовали в её ликвидации. «На игры ехали прямо с вахты. Например, понедельник, вторник, среду мы работаем. В четверг после обеда нас сажают в автобус, едем в Киев. Ночуем там. В пятницу — на игру…

Было как: уезжаешь с вахты, сдаёшь накопитель. На следующую вахту приезжаешь, получаешь ведомость, где написано, сколько ты получил. Цифры эти помню, но не хочу о них говорить. Если в конце вахты тебя на игру повезли, а ты забыл накопитель сдать, то пишешь объяснительную", — вспоминает Литвин.

Уже позже у Литвина был диагностирован страшный недуг — рак лёгких. «Ушел я с работы на АЭС в 1997 году. Но вернулся в 2001-м. У меня дочь заканчивала школу, нужно было её устраивать в жизни, а найти хорошо оплачиваемую работу было тяжело. А в 2003-м мне диагноз поставили — рак лёгких. Я и не чувствовал ничего сначала, а однажды был на футбольных соревнованиях, которые ребята-станционники проводили. Я бегал-бегал, вдруг начал кровью отхаркиваться. Думал, может, сосуд какой лопнул. Ну, пошёл в больницу, дали какие-то лекарства. А потом смотрю, хуже и хуже всё. Тогда уже томограф показал», — рассказал Литвин.