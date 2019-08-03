Игрок «Сиэтла» отстранён на 10 матчей за употребление запрещённых препаратов

Защитник «Сиэтл Саундерс» и сборной Панамы Роман Торрес дисквалифицирован на 10 матчей MLS, сообщает Sports Illustrated.



По информации источника, причиной дисквалификации панамского футболиста стала положительная проба на вещество, повышающее производительность. Также Торрес был оштрафован на 20 процентов от его годовой зарплаты. Ранее 33-летний панамский защитник заявлял, что не употреблял запрещённых веществ намеренно. Торрес допустил, что препарат мог попасть в его организм через обычную пищевую добавку, которую он приобрёл в США.



Напомним, Торрес выступал в составе сборной Панамы на чемпионате мира 2018 года в России.Защитник принял участие в матчах с национальными командами Бельгии, Англии и Туниса.

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