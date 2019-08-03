Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».
«Расскажу про Антона Заболотного. Почему он не пошёл в „Сочи“? В принципе, ему предложили контракт, клуб его ждал, а он ответил, что не пойдёт туда. Заболотный сказал: „Я увидел, что в руководстве этого клуба есть люди, которые были в “Тосно». Не верю им, не верю, что они будут долго существовать". То есть этих людей терпеть невозможно, даже выработанный иммунитет ему не помогает. Поэтому сейчас Антон в «Зените-2», — сказал Орлов в видео на своём канале в YouTube.
Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи.
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