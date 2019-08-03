На матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» ожидается до 55 тыс. зрителей

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.



Как сообщается на официальном сайте петербургского «Зенита», на матче ожидается до 55 тысяч зрителей. Отмечается, что краснодарский клуб на выездной игре поддержат до 500 болельщиков.



«Зенит» выступит в лазурной форме, футболисты «Краснодара» сыграют в белой экипировке. После 3 туров петербургский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 9 очков. «Краснодар» (6) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата России.