«Урал» — «Ростов»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков.



Запасные: Баклов, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Антон Фролов.