«Крылья Советов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 16:30

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Крылья Советов» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Арам Петросян. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.
С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 3 августа 2019
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