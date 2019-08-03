«Крылья Советов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 16:30

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Крылья Советов» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Арам Петросян. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.



С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».