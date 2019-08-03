«Зенит» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства

В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — академия „Зенита“ в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



В конце первого тайма, на 45-й минуте, защитник „Краснодара“ Дмитрий Иванов открыл счёт. Нападающий краснодарской команды Руслан Апеков увеличил преимущество гостей в счёте, забив гол на 48-й минуте. Таким образом, „Зенит“ прервал беспроигрышную серию в молодёжном первенстве, которая длилась на протяжении 3 игр.



«Краснодар» набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Зенит» (9) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 10 очков в 4 матчах.