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«Зенит» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства

«Зенит» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — академия „Зенита“ в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В конце первого тайма, на 45-й минуте, защитник „Краснодара“ Дмитрий Иванов открыл счёт. Нападающий краснодарской команды Руслан Апеков увеличил преимущество гостей в счёте, забив гол на 48-й минуте. Таким образом, „Зенит“ прервал беспроигрышную серию в молодёжном первенстве, которая длилась на протяжении 3 игр.

«Краснодар» набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Зенит» (9) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 10 очков в 4 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0 : 2
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Иванов – 45, 0:2 – Апеков – 48
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