Коутиньо может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает Marca.

Согласно информации источника, в ближайшее время состоится встреча представителей каталонского клуба и «канониров», на которой стороны обсудят условия возможного переезда бразильца на «Эмирейтс».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо порядка € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн.

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.