Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Коутиньо может перейти в «Арсенал»

Коутиньо может перейти в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает Marca.

Согласно информации источника, в ближайшее время состоится встреча представителей каталонского клуба и «канониров», на которой стороны обсудят условия возможного переезда бразильца на «Эмирейтс».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо порядка € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн.

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду за € 25-30 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент