«Крылья Советов» — «Локомотив»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и московского «Локомотива» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Самара Арена». «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию игры.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Мияйлович, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Антон, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев.
- 3 августа 2019
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