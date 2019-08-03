«Барселона» достигла договорённости по трансферу защитника «Бетиса» Фирпо

«Барселона» согласовала переход защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, клубы достигли общей договорённости по условиям трансфера 22-летнего игрока. Для завершения сделки сторонам осталось согласовать некоторые детали.

«Бетис» требовал за футболиста € 25 млн. Однако предполагается, что каталонскому клубу удалось несколько снизить эту сумму. Вполне вероятно, что уже в понедельник, 5 августа, защитник отправится с «Барселоной» в предсезонный тур по США.

22-летний Фирпо является воспитанником «Бетиса». В минувшем сезоне он принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.