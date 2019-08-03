«Спартак» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 19:00

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Павел Кукуян.



С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».