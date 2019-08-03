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«Крылья Советов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Спартак» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 19:00

«Спартак» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Павел Кукуян.

С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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