«Спартак» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 3 августа в 19:00

Сегодня, 3 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Динамо» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Павел Кукуян.
С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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