Клопп рассказал о состоявшемся у него разговоре с Гвардиолой после финала ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоявшемся у него телефонном разговоре с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«Врач Ли Нобс подошёл ко мне и передал мне свой телефон. Я посмотрел на экран, на котором было написано „Пеп“. Я подумал, что это был мой Пеп — Пеп Линдерс! Я подумал: „Хорошо, но это странно“. Только когда я начал говорить, понял, что это был другой Пеп!
Мы проявили друг к другу большое уважение. Я не знаю, кто кому звонил, но я знаю Ли работал с ним в «Сити». Это был очень классный момент. Мы говорили о том, что это был отличный сезон. Мы шутили. Мы оба явно были в хорошем настроении!" — цитирует Клоппа Goal.com.
Клопп: я не знаю, почему сезон в АПЛ начинается так рано
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