Погба пропустит игру с «Миланом» не из-за травмы, он хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет сегодня, 3 августа, в матче Международного кубка чемпионов с «Миланом» не по причине травмы, сообщает испанский журналист Хосе Альварес Гайя в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, француз недоволен своей ситуацией и всё ещё намерен перейти в «Реал». О своём желании он лично сообщил главному тренеру «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру на последней тренировке. В итоге тренерским штабом было принято решение отказаться от услуг футболиста в сегодняшней игре.

Напомним, ранее Сульшер заявил, что Погба не сыграет с «Миланом» по причине проблем со спиной.

За Погба «Манчестер Юнайтед» намерен выручить € 180 млн. В «Реале» такую цену считают завышенной, поэтому уже начали рассматривать варианты с подписанием альтернативы 26-летнему хавбеку «МЮ».