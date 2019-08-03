Погба пропустит игру с «Миланом» не из-за травмы, он хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет сегодня, 3 августа, в матче Международного кубка чемпионов с «Миланом» не по причине травмы, сообщает испанский журналист Хосе Альварес Гайя в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, француз недоволен своей ситуацией и всё ещё намерен перейти в «Реал». О своём желании он лично сообщил главному тренеру «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру на последней тренировке. В итоге тренерским штабом было принято решение отказаться от услуг футболиста в сегодняшней игре.
Напомним, ранее Сульшер заявил, что Погба не сыграет с «Миланом» по причине проблем со спиной.
За Погба «Манчестер Юнайтед» намерен выручить € 180 млн. В «Реале» такую цену считают завышенной, поэтому уже начали рассматривать варианты с подписанием альтернативы 26-летнему хавбеку «МЮ».
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