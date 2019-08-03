Видео со сверхнадёжным котом-вратарём стало вирусным

В Сети вызвал бурный ажиотаж ролик с котом, который, стоя в воротах, ловит и отбивает мячи.
Видео за одну неделю собрало уже почти 2 млн просмотров. Почти за три минуты кот по имени Инди не пропустил ни одного мяча.
В описании к видео автор написал: «Несмотря на то что ни один клуб не подписал его, кот-вратарь по имени Инди готов к новому сезону! Он делает впечатляющие и невероятные сейвы один за другим! Всё это показано в замедленном темпе!
Уважаемые руководители мирового футбола! Предоставьте уже этому коту работу! Это видео — его резюме, включающее некоторые из его самых великолепных, самых смешных и лучших сейвов. Наслаждайтесь!".
В комментариях к видео пользователи сравнивают Инди с лучшими вратарями планеты: «Только в одном видео он сделал больше сейвов, чем Куртуа в „Реале“, „Кто такие Нойер, Касильяс, де Хеа, Алиссон? Кот самый лучший!“.
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