Эффектный гол Панюкова — в видеообзоре матча «Урал» — «Ростов»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Ростов». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась вничью — 2:2.



На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Урала» Андрей Панюков, которому ассистировал полузащитник екатеринбургской команды Николай Димитров. На 67-й минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. В данном эпизоде в роли ассистента выступил хавбек Хорен Байрамян. На 81-й минуте отметился вышедший на замену нападающий «Урала» Владимир Ильин. Форвард ростовчан Бьорн Сигурдарсон повторно сравнял счёт на 86-й минуте.



«Урал» набрал 7 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (8) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах.

Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.