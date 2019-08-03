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«Бавария» может оформить трансфер Зане до четверга

«Бавария» может оформить трансфер Зане до четверга
Футбол / Англия 0

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане всё к ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию», утверждает Sky Germany.

По данным источника, немецкий клуб намерен завершить трансфер футболиста до четверга. Зане уже согласовал с «Баварией» условия личного контракта с зарплатой около € 18 млн в год. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не намерен продавать хавбека меньше чем за € 150 млн.

Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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