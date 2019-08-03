«Спартак» — «Динамо»: Шюррле и Мирзов — в запасе красно-белых
Тренерские штабы «Спартака» и «Динамо» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Мирзов, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулёв, Черных, Теттех, Кардозу, Н'Жье.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 3 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Победа «Динамо» над «Спартаком» не будет сенсацией». Прогнозы на 4-й тур РПЛ
Пробуем предсказать результаты 4-го тура РПЛ.
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