«Спартак» — «Динамо»: Шюррле и Мирзов — в запасе красно-белых

Тренерские штабы «Спартака» и «Динамо» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Мирзов, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулёв, Черных, Теттех, Кардозу, Н'Жье.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 3 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.