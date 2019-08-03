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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Динамо»: Шюррле и Мирзов — в запасе красно-белых

«Спартак» — «Динамо»: Шюррле и Мирзов — в запасе красно-белых
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Спартака» и «Динамо» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Мирзов, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулёв, Черных, Теттех, Кардозу, Н'Жье.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 3 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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