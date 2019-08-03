«Томь» и «Химки» не добились побед в матчах с «Енисеем» и «Чертаново»

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги томская «Томь» сыграла вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд». Обслуживал матч московский арбитр Павел Шадыханов, которому ассистировали Алексей Линкин (Воронеж) и Александр Чекалин (Воронеж).

«Томь», набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» (4) — в зоне вылета, на 17-м месте. В 7-м туре томский клуб на своём поле сыграет с «Ротором». «Енисей» дома встретится с «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 10 августа.

В другом матче 6-го тура «Чертаново» и «Химки» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе спортивного городка «Лужники». «Химки», набрав 14 очков, занимают первое место в ФНЛ, «Чертаново» (14) — на 2-м месте.