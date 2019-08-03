Гол Крыховяка на 94-й минуте принёс победу «Локомотиву» над «Крыльями Советов»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» уступили московскому «Локомотиву» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч дмитровский арбитр Евгений Турбин, ему ассистировали Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы).

Счёт был открыт на 15-й минуте — автором гола стал нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов, которому ассистировал Мацей Рыбусь. «Крылья Советов» сравняли счёт на 88-й минуте благодаря голу Александра Соболева с передачи Антона Зиньковского. В компенсированное время победу «Локомотиву» принёс Гжегож Крыховяк.

В 5-м туре «Локомотив» дома сыграет с «Уралом». Матч состоится 11 августа. «Крылья» предстоит гостевая встреча с «Ростовом» (12 августа).