Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан одобрил возможный трансфер Б. Фернандеша в «Реал»

Зидан одобрил возможный трансфер Б. Фернандеша в «Реал»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал добро на возможный трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, утверждает Record.

Помочь «Королевскому клубу» в переговорах может агент Жорже Мендеш, который ранее оформил несколько трансферов в «Реал». Также португальцем активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» предложил за игрока € 60 млн, но «Спортинг» не намерен расставаться с Фернандешем менее чем за € 70 млн.

В сезоне-2018/19 Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча: 33 — в чемпионате, 11 — в Кубке и 8 — в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.

Погба пропустит игру с «Миланом» не из-за травмы, он хочет перейти в «Реал»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент