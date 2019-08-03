Зидан одобрил возможный трансфер Б. Фернандеша в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал добро на возможный трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, утверждает Record.

Помочь «Королевскому клубу» в переговорах может агент Жорже Мендеш, который ранее оформил несколько трансферов в «Реал». Также португальцем активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» предложил за игрока € 60 млн, но «Спортинг» не намерен расставаться с Фернандешем менее чем за € 70 млн.



В сезоне-2018/19 Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча: 33 — в чемпионате, 11 — в Кубке и 8 — в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.