На митинге задержали фаната, крикнувшего: «Спартак» — чемпион Олимпийских игр!»

На митинге в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали футбольного болельщика, который поддержал «Спартак».

«На Пушкинской задержали фаната «Спартака». Он вышел вперёд и крикнул: «Наш «Спартак» — суперклуб и чемпион Олимпийских игр». Через 20 секунд к нему подбежали четверо полицейских и тут же задержали», — говорится в сообщении BBC Russian.

Сегодня, 3 августа, «Спартак» проведёт домашний матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (4) — 10-е.