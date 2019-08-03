Сёмин: «Локо» будет работать над обороной, в последнее время не играем на ноль

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить ещё. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов — молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем — над этим будем работать.
Почему сегодня выпустил Хёведеса? У нас маленький состав. Все будут играть — одни больше, другие меньше. Когда — будем определять по недельным циклам, в которых работаем. Хёведес сегодня сыграл блестяще.
У Чорлуки микроповреждение. Завтра всё будет ясно. Живоглядов получил травму в матче с ЦСКА. Эдер на последней тренировке сломал кисть. Сколько он пропустит? Наверное, месяц», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».
- 3 августа 2019
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