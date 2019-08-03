«Спартак» — «Динамо»: Понсе удалён с поля за удар Шунина

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе в первом тайме домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» получил прямую красную карточку.

На 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

Матч «Спартак» — «Динамо» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (4) — 10-е.

В 5-м туре российского первенства бело-голубые на своём поле 10 августа примут «Зенит» из Санкт-Петербурга, а красно-белые на следующий день в гостях сыграют с грозненским «Ахматом».