«Вольфсбург» обыграл «Ниццу» в товарищеском матче со счётом 8:1

Немецкий «Вольфсбург» в товарищеском матче разгромил французскую «Ниццу» со счётом 8:1.

Дублем отличился Янник Герардт, ещё по голу на счету Феликса Клауса, Ваутера Вегорста, Йосипа Брекало, Феликса Удуохая, Ренато Штеффена и Джеффри Брумы. У французов единственный гол на счету Данте.

«Вольфсбург» (Германия) — «Ницца» (Франция) — 8:1 (2:1)

Голы: Клаус (6), Вегорст (30), Герардт (75, 85), Брекало (78), Удуохай (90+2), Штеффен (90+7), Брума (90+12) — Данте (13)

Несколько дней назад «Ницца» в товарищеском матче проиграла «Бёрнли» со счётом 1:6. Таким образом, французский клуб пропустил 14 голов в двух последних встречах.

В новом сезоне «Вольфсбург» стартует в Бундеслиге 17 августа домашним матчем с «Кёльном». «Ницца» начнёт сезон 10 августа и на своём поле сыграет с «Амьеном».