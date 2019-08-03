Хусаинов: красная карточка Понсе абсолютно по делу, но это игровой эпизод
Бывший арбитр ФИФА известный российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче с «Динамо» (в данный момент счёт 0:0, перерыв) за фол на вратаре бело-голубых Антоне Шунине.
«Прямая красная карточка Понсе абсолютно по делу. Но это игровой эпизод, максимум пару матчей он пропустит из-за дисквалификации», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Спартак» — «Динамо» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (4) — 10-е.
«Спартак» — «Динамо»: Понсе удалён с поля за удар Шунина
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